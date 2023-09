23-årig ramt af flugtbilist og smidt i grøften

Traktorfører fandt ung mand liggende delvist bevidstløs i en grøft efter at være blevet ramt af en bilist, der flygtede fra stedet. Politiet har fundet et afrevet sidespejl, og efterlyser føreren af bilen og vidner

En 23-årig mand ligger søndag med adskillige knoglebrud på sygehuset, efter at han tidligt lørdag morgen blev påkørt af en flugtbilist på Holstebrovej syd for byen Tim ved Ringkøbing.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var den 23-årige mand på vej hjem ved fire-fem-tiden lørdag morgen, da han på en mindre sidevej syd for Tim blev ramt af en bil. Påkørslen var så voldsom, at den unge mand blev smidt ned i grøften, hvor han delvist bevidstløs lå i flere timer, inden han blev fundet.

Holstebrovej er en blind sidevej til hovedvej 16 mellem Ringkøbing og Ulfborg i Vestjylland.

Flere knoglebrud

Det er en traktorfører, som er ude at ordne en mark, der opdager den 23-årige liggende dels i grøften og dels inde på marken, og han slår alarm til politiet.

Den unge mand har pådraget sig flere knoglebrud, blandt andet er hans bækken brækket i den ene side, og søndag er han fortsat indlagt på akutafdelingen på Regionshospitalet Gødstrup. Ifølge en person, Ekstra Bladet har talt med, afventer han operation senere søndag eller mandag på Skejby Sygehus.

Sidespejl fundet

Hos Midt- og Vestjyllands Politi bekræfter man anmeldelsen om påkørslen, som efterforskes, ligesom findestedet for den unge mand er undersøgt for spor efter flugtbilisten.

- Vi har blandt andet fundet et sidespejl, som formentligt stammer fra påkørslen. Derfor hører vi gerne fra vidner, som kender til en bil, der mangler et sidespejl, for at få en forklaring om, hvad der er sket, siger vagtchef Carsten Henriksen til Ekstra Bladet.

Ifølge politiet er der tale om det højre sidespejl, som formentligt er blevet revet af bilen ved påkørslen. Det blev fundet på stedet, men hvilken biltype, det stammer fra, har politiets teknikere endnu ikke klarlagt.

Vidner efterlyses

Politiet har allerede talt med nogle vidner, som mener at have set den 23-årige ved fem-seks-tiden om morgenen lørdag, men vil gerne tale med flere.

Det har indtil nu ikke været muligt for politiet at afhøre den unge mand, men han er ifølge vagtchefen uden for livsfare.

Efter at have ramt den 23-årige er bilisten tilsyneladende stukket af uden at standse op og yde førstehjælp.

- Der kan være en god forklaring på, at man ikke er standset op efter påkørslen. Det er vi åbne over for. Har man bemærket, at man har ramt noget, men måske ikke alligevel vidst, hvad det var, fordi offeret er skubbet ned i grøften, vil vi stadig gerne høre om det, siger vagtchefen.

Har man oplysninger i sagen fra Vestjylland kan man ringe til politiet på telefon 114.