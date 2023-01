23-årig sigtet for besiddelse af 52 kilo amfetamin

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Søndag blev en 23-årig hollandsk mand fremstillet i grundlovsforhør.

Han blev anholdt lørdag aften i Glostrup - nærmere bestemt Skovlunde tæt på Ejby. I den forbindelse affyrede politiet skud. Ingen blev ramt.

Manden dukkede op i retten med tydelige hudafskrabninger og skader. Han havde indtørret mudder i ansigtet og i hovedbunden. Desuden var der også mudder på hans jakke, bukser og sko.

Han er sigtet for straffelovens § 191 stk. 2 (indførsel) for at have været i besiddelse af 52 kilo amfetamin.

Efterforskningslederen ved Københavns Politi kan bekræfte over for Ekstra Bladet, at den 23-årige er blevet fængslet oven i retssagen.

Han blev anholdt på Statenevej klokken 22.10.