Sønnen havde også truet sin mor med at begrave hende

En mand fra Hobro skal seks måneder i fængsel.

Det har Retten i Hobro netop afgjort torsdag aften.

Den 23-årige mand er dømt for at have banket sin mor om natten 19. juni i sommer.

Sønnen har samtidigt truet sin mor med at slå hende ihjel.

Derudover har manden ligeledes truet sin mor med, at han vil begrave hende i en plantage.

Han accepterede dommen, skriver Nordjyske anklagere i et tweet.