23-årig varetægtsfængsles efter dødelig trafikulykke

En 23-årig mand fra Roskilde er tirsdag blevet varetægtsfængslet i femten dage sigtet for uagtsomt manddrab efter hans involvering i en voldsom trafikulykke, som kostede en 18-årig kvinde livet.

Den voldsomme ulykke fandt sted på Hillerødvej i Nordsjælland torsdag i sidste uge på en strækning, der kaldes 'Forlængelsen'. Her er der skiftevis to spor og et spor i hver retning. Vejen var efterfølgende spærret i flere timer, mens teknikere arbejdede på stedet.

Ved ulykken mistede en 18-årig kvinde fra Skovlunde livet, mens den 23-årige mand blev bragt til Rigshospitalets Traumecenter.

Dagens grundlovsforhør kom i forlængelse af grundlovsforhøret i sidste uge, hvor den unge mand blev fremstillet in absentia. Hans tilstand havde dog forbedret sig så meget, at han kunne møde personligt op ved Retten i Helsingør.

Voldsom trafikulykke på Hillerødvejen. Foto: LOCAL EYES

Ved grundlovsforhøret blev sigtelsen præciseret, og det kom blandt andet frem, at den unge mand skulle have anvendt en mobiltelefon under kørslen.

- Han er sigtet for uagtsomt manddrab ved at have brugt mobiltelefon under kørslen, siger anklager Christian Bruhn-Andersen til Ekstra Bladet.

Over for Ekstra Bladet oplyser Christian Bruhn-Andersen, at den unge mand nægter dele af sigtelsen mod ham.

- Han nægter at have brugt mobiltelefon under kørslen, men han erkender at have kørt bilen. Han husker ikke ulykken, siger Christian Bruhn-Andersen.

De kommende dage skal ifølge anklageren bruges på at undersøge den sigtedes mobiltelefon, ligesom der afventes en erklæring fra en bilinspektør, som har undersøgt ulykkesstedet.