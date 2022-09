23-årig varetægtsfængslet for drab på Frank

En 23-årig drabssigtet kvinde har indtil videre været på fri fod i sagen om drabet på 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen i juli.

Men en dommer har nu besluttet, at hun ligesom de øvrige fem sigtede i sagen skal varetægtsfængsles, efter hun endnu engang blev fremstillet i grundlovsforhør. Hun nægter sig fortsat skyldig.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Kvinden blev i første omgang løsladt som den eneste ved et langt grundlovsforhør, hvor et ægtepar på 39 år og den unge kvindes 26-årige kæreste blev fængslet.

Siden er yderligere to blevet fængslet i sagen. Alle nægter sig skyldige.

Anholdt på ny

Den 23-årige kvinde har siden juli været sigtet for manddrab og forsætlig ildspåsættelse af afdøde Franks varebil.

I mellemtiden har efterforskningen ledt til, at den 23-årige onsdag klokken 10.37 igen blev anholdt.

Ifølge Randers Amtsavis, der var til stede ved grundlovsforhøret, havde to af de øvrige sigtede valgt at møde op i retten. Det var blandt andet hendes 26-årige kæreste og den 23-årige mand, der blandt andet har erkendt, at han skruede nummerpladerne af Franks varevogn, der blev fundet udbrændt og at have fjernet en olietønde med aske.

Nye oplysninger

Lokalmediet skriver desuden, at kvinden ikke ønskede at forklare sig i forbindelse med grundlovsforhøret, der blev holdt for lukkede døre.

Ifølge Randers Amtsavis skulle anklageren have begrundet sin anmodning med, at der ville komme helt nye oplysninger frem, som de medsigtede i sagen endnu ikke kendte til.

- Der foregår stadig et omfattende stykke efterforskningsarbejde i det her sagskompleks. Desuden kan jeg sige, at der i forbindelse med dette her grundlovsforhør vil komme helt nye oplysninger frem, som vil være voldsomt skadelige for efterforskningen at få frem i utide, sagde anklageren Jesper Rubow ifølge lokalmediet.

Den 23-årige kvinde er varetægtsfængslet indtil 13. september og bad om betænkningstid i forhold til en eventuel kæring af varetægtsfængslingen.

