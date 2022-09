23 døde efter brand på karaokebar

Tirsdag aften lokal tid brød en brand ud på en karaokebar i Binh Duong provinsen nær Vietnams største by Ho Chi Minh.

I første omgang var meldingen ifølge Reuters, at 12 personer var døde og 40 personer blev såret.

Det er siden opjusteret til 23 døde, skriver nyhedsbureauet AFP.

Leder efter flere

Blandt de sårede er 11 i alvorlig tilstand, ifølge statslige medier. Derudover har en embedsmand udtalt til AFP, at de fortsat leder efter flere ofre.

Branden omslugte anden sal i bygningen og blokerede nødudgangen, skriver AFP. Mange stimlede sammen på en balkon for at undslippe flammerne, mens andre blev tvunget til at hoppe fra bygningen, lyder det fra statslige medier.

'Mange mennesker løb udenfor gennem hovedindgangen, men mange andre kunne ikke tåle varmen, og de sprang ned og brækkede deres hænder og ben,' lyder det fra et øjenvidne ifølge AFP.

Beordrer skærpet sikkerhed

Vietnams premierminister Pham Minh Chinh har onsdag beordret myndigheder til at undersøge årsagen til branden.

Premierministeren har desuden beordret byer og provinser i hele landet til at skærpe sikkerheden ved faciliteter, der er i brandfare, herunder karaokebarer.

I sidste måned døde tre brandmænd efter at have forsøgt at slukke en brand på en anden karaokebar i Hanoi.