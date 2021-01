23 er anholdt efter demonstrationer i Aalborg og København

Lørdag aften er 23 personer blevet anholdt ved to demonstrationer i Aalborg og København.

Det er gruppen 'Men in Black', som står bag demonstrationerne. Ifølge gruppens Facebook-side kæmper gruppen for frihed.

Demonstrationen er angiveligt en protest mod de restriktioner, der er indført for at dæmme op for coronapandemien.

Ved demonstrationen på Rådhuspladsen i København er 18 personer blevet anholdt. Det skriver Københavns Politi på Twitter kort efter midnat natten til søndag.

Foto: Anthon Unger

Vold og fyrværkeri

Ti af dem er anholdt for vold mod tjenestemand, fire for fornærmelig tiltale, to for grov forstyrrelse af den offentlige orden, én for at fremkalde voldeligt eller truende opløb og én for at overtræde fyrværkeriloven, skriver politiet.

Foto: Kenneth Meyer

Demonstrationen begyndte klokken 18.30 på Rådhuspladsen, hvor der ifølge vicepolitiinspektør Rasmus Schultz var 200-250 personer samlet.

Her blev der holdt taler, inden at demonstranterne begyndte at bevæge sig ned ad først Strøget og bagefter H.C. Andersens Boulevard. Her blev de trængt tilbage til Rådhuspladsen af politiet.

Demonstrationen blev opløst en times tid senere, men de næste par timer var der fortsat demonstranter i gadebilledet flere steder i byen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Fem anholdt i Aalborg

De gik blandt andet på Nørrebrogade. Omkring klokken 22.15 fortalte Rasmus Schultz dog, at der igen er ro på i byen, og at der har været det en halv times tid.

- Vi kører rundt og sikrer, at der ikke er flere tilbage rundt omkring, sagde han.

Ved demonstrationen i Aalborg er fem personer blevet anholdt, og yderligere en er blevet sigtet for brud på fyrværkeriloven.

Politiet skønner, at 50-65 personer deltog i gruppen demonstration, som fandt sted fra klokken 17.30 til 19.

Vicepolitiinspektør Sune Myrup fortalte, at nogle af demonstranterne kort efter demoens start begyndte at brænde romerlys af og afveg fra den oplyste rute.

- Så skrider vi ind med det samme, og det har en god effekt. Resten af demonstrationen forløber med nogenlunde orden, udtalte han i meddelelsen.