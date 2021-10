24-årig anholdt og sigtet for drab

En 24-årig mand er blevet anholdt i forbindelse med et drab i september.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om et drab på en ung, syrisk mand på Hans Tavsens Gade 7. september.

En 21-årig er allerede anholdt i sagen.

- Vi har en teori om, at den 21-årige og den 24-årige har begået drabet i forening. Vi kan dog ikke udelukke, at der kan have været flere medvirkende, og der kan derfor komme flere anholdelser i sagen, siger leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard.

Ukendt motiv

Vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard siger videre, at man endnu ikke har en klokkeklar formodning om, hvad der ligger til grund for drabet:

- Vi har ikke endeligt kunne fastlægge motivet til drabet endnu, men vi ser nogle indikationer på, at der har været en forudgående kontakt mellem de to sigtede og den dræbte. Vores nuværende vurdering er derfor, at det ikke var et tilfældigt møde, der førte til drabet.

Politiets teknikere arbejdede på gerningsstedet. Foto: Kenneth Meyer

Planlagt drab?

Den 21-årige blev 9. september fremstillet i grundlovsforhør. Her blev han sigtet for at slå den 26-årig syrer ihjel på Hans Tavsens Gade på Nørrebro i København tirsdag aften lige før kl. 23.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre med henvisning til, at efterforskningen er i sin spæde fase.

Før pressen måtte forlade retslokalet, læste anklageren sigtelsen op.

I sigtelsen fremgår det, at det er anklagemyndighedens opfattelse, at den kortklippede sort-hårede mand begik drab på den 26-årige syrer efter fælles forståelse og forudgående aftale med mindst en anden gerningsmand, der indtil nu altså har været på fri fod.