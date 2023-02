24-årig blev stukket ned ved højlys dag i handelsgade i Køge

Tirsdag aften henvendte en 22-årig mand sig selv til politiet sammen med sin forsvarer, da han fandt ud af, at han var mistænkt for et knivstikkeri i Køge.

Ved knivstikkeriet, der fandt sted søndag eftermiddag, blev en 24-årig mand påført flere knivstik.

- Han sigtes for drabsforsøg - subsidiært grov vold, siger kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 22-årige fremstilles onsdag i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde, hvor en anklager vil kræve ham varetægtsfængslet. Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet søndag klokken 14.54.

Det fandt sted ved Ivar Huitfeldtsvej i Køge, og mange vidner overværede episoden, fortæller Martin Bjerregaard.

- Den 24-årige forsøgte at flygte væk fra den 22-årige ind i en handelsgade med masser af mennesker, men blev indhentet og stukket flere gange. Herefter gik den 22-årige væk derfra.

- Men flere borgere kom offeret til undsætning og gav førstehjælp, siger kommunikationsmedarbejderen.

Efterfølgende efterforskede politiet sagen og fandt frem til den 22-årige som den mistænkte.

- Vi har løbet ham på dørene, indtil han blev træt af det. Han har så kontaktet en forsvarer for at finde ud af, hvorfor politiet ville tale med ham, siger Martin Bjerregaard.

Efter snak med forsvareren besluttede han at henvende sig til politiet.

Ifølge politiet var det tilfældigt, at offeret og gerningsmanden mødtes. Af politiets døgnrapport fremgår det, at der inden knivstikkeriet tilsyneladende havde været et sammenstød mellem den 24-årige og en mand i en forbikørende bil.

Den 24-årige er uden for livsfare.