24-årig fængslet: Futtede mors campingvogn af

Den campingvogn, som en 24-årig mand er sigtet for at stikke ild på i nat på Bornholm, tilhører hans mor.

Det bekræfter vagtchef ved Bornholms Politi Nicolai Jensen overfor Ekstra Bladet.

Hun formodes ikke at have noget med den påsatte brand at gøre.

Manden er for kort tid siden blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han nægter sig skyldig i forsætlig ildspåsættelse, men erkender ifølge vagtchefen de faktiske omstændigheder.

Medarbejdere hjalp

Politi og brandvæsen rykkede lidt over 02 i nat ud til Nordskovens Strand Camping ved Rønne, hvor flammerne var ved at æde sig igennem en campingvogn.

Her kæmpede flere af campingpladsens fastliggere og personale allerede med at forhindre branden i at brede sig til andre campingvogne.

Det fortæller campingchef Henrik Olsen, som er medindehaver af Nordskovens Strand Camping, til Ekstra Bladet.

Han blev vækket i nat og fik besked om de dramatiske begivenheder på den campingplads, han var med til at overtage driften af 1. marts i år.

- Da jeg nåede frem var branden slukket. Nogle af vores medarbejdere boede lige overfor den brændende campingvogn og var hurtige til, sammen med nogle fastliggere, at tage action for at få beskyttet de omkringliggende campingvogne, siger campingchefen.

Campingchef Henrik Olsen garanterer, at der er trygt og sikkert på den populære Nordskovens Strand Camping ved Rønne, som han har drevet siden marts. Privatfoto

Han glæder sig over, at sikkerhedsreglerne på campingpladsen var overholdt.

- Afstanden var holdt, og det viser, hvor vigtigt det er, at man ikke ligger for tæt. Selvom man ikke ligefrem går og drømmer om at teste sådan noget, så har vi jo i den grad fået testet vores beredskab nu. Og det fungerer.

Træls oplevelse

Henrik Olsen har ikke noget særligt kendskab til den 24-årige mand, der ifølge politiet har brændt sin mors campingvogn af.

Moderen har i en kortere periode været fastligger på campingpladsen og udlånte med velsignelse fra campingindehaverne sin campingvogn ud til sin søn.

- Han har boet her i halvanden måneds tid. Men vi går ikke rundt og undersøger og tager oplysninger på vores gæster. På en campingplads er princippet, at man har tillid til hinanden, siger Henrik Olsen.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

- Det her er en rigtig træls oplevelse, men heldigvis kom ingen noget til. Der er kun materielle skader, og folk kan trygt besøge vores campingplads.

Nordskoven Strand Camping er en velbesøgt campingplads, som ligger i skovbrynet tæt på sandstrand.

- Den er meget populær, og her det første år, vi har den har gæsterne været supertilfredse. Det har været en dejlig sæson og dejlig sommer.

Gratis morgenmad

Henrik Olsen var overbevist om, at flammedramaet i nat havde vækket langt de fleste gæster på campingpladsen og bød som et plaster på såret på gratis morgenmad i pladsens café.

- Men der var faktisk mange, der slet ikke havde hørt eller bemærket noget.

De ansatte, der bistod i forbindelse med brandslukningen, er ifølge Henrik Olsen chokerede og er nu blevet installeret i en af campingpladsens hytter for at få lidt fred og ro.

Manden er kendt af politiet, men ikke for lignende kriminelle forhold.

De nærmere detaljer om, hvordan branden blev påsat, skal politi og andre relevante myndigheder den kommende tid efterforske.

Dommeren valgte ifølge vagtchefen at varetægtsfængsle den sigtede, fordi der er risiko for, at manden vil begå nye lovovertrædelser, og at han ikke skal have mulighed for at fjerne spor eller påvirke vidner.