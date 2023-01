24-årig fængslet i sag om skuddrama

I oktober sidste år udspillede der sig et skuddrama ved Brøndby Havn, hvor en 36-årig mand blev udsat for grov vold.

Efterfølgende modtog politiet en anmeldelse om, at en 29-årig mand var blevet ramt af skud i ryggen.

De blev begge anholdt i sagen.

Tirsdag er en 24-årig mand fængslet i sagen mistænkt for våbenbesiddelse, røveri og grov vold. Det bekræfter Københavns Vestegns Politi over for Ekstra Bladet i en mail.

'Han er her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til den 19. januar lige som de to øvrige fængslede i sagen', oplyser politiet. Det samme er blevet skrevet af Vestegnens anklagere på Twitter.

Den 24-årige blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør, der startede klokken 14 tirsdag.

Sigtet for drabsforsøg

I oktober sidste år blev den 36-årige mand sigtet for drabsforsøg i sagen for at have afgivet flere skud mod den 29-årige mand, der blev ramt i ryggen.

Drabsforsøget mislykkedes, fordi skudofferet kom under behandling og overlevede, fremgik det af sigtelsen.

Desuden blev den 36-årige sigtet for at have været i besiddelse af en skarpladt pistol af ukendt mærke på offentligt sted.

Han nægtede begge sigtelser. Hans forsvarer Andro Vrlic oplyste dog, at hans klient erkendte besiddelse af pistolen, men ikke at det var omfattet af straffeloven.

Den 29-årige blev sigtet for at have frihedsberøvet den 36-årige nu drabssigtede mand, slået ham i hovedet med en pistol, givet ham strips på hænderne, slået og sparket ham i hovedet og tvunget ham ind i en ukendt personbil, hvor det lykkedes ham at flygte fra med skader på krop og hoved. Den 29-årige skulle have udført forbrydelsen i forening med ukendte medgerningsmænd.