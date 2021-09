En 24-årig mand erhvervede sig en pistol med en intention om at ville begå et terrorangreb. Det slog Retten på Frederiksberg fast onsdag

Hensigten var at begå terror, da en 24-årig mand købte en pistol af typen Glock 17 af en PET-agent. Det slog Retten på Frederiksberg onsdag fast.

Retten vurderer, at den 24-årige mand var radikaliseret og havde svoret troskab til Islamisk Stat. Der blev blandt andet lagt vægt på en video af manden, der reciterer en troskabsed til Islamisk Stat foran et flag fra den militante islamistiske gruppe.

Den 24-årige mand blev anholdt 30. april 2020, da han købte våben af en PET-agent.

24-årig kendt skyldig i at ville begå et terrorangreb På et pressemøde dagen efter anholdelsen sidste år fortalte politiet, hvad de kunne på daværende tidspunkt. Video: Tariq Mikkel Khan

Anklager Marie Petersen var tilfreds med rettens afgørelse og oplyste, at der i næste uge vil blive taget stilling til domsafmålingen samt spørgsmålet om frakendelse af statsborgerskab.

Viste intention i chat med PET-agent

Den 24-årige mand havde i månederne op til sin anholdelse en korrespondance med en PET-agent på den krypterede beskedtjeneste Signal.

Her aftalte de blandt andet et køb af en pistol og af en AK47, som det senere viste sig, at den 24-årige ikke havde råd til på tidspunktet for handlen og anholdelsen.

'Jeg vil bruge Glock'en, når politiet kommer. AK'en er til det første angreb,' skrev den 24-årige blandt andet i korrespondancen til PET-agenten.

I samtalen angav han ifølge retten sine overvejelser omkring et angreb, og han skrev blandt andet, at Glock-pistolen var nok til et angreb. At pistolen skulle være nok, lagde retten også vægt på i deres afgørelse af skyldsspørgsmålet.

Hvor angrebet skulle finde sted, og om det skulle være i Danmark eller udlandet, var retten ikke i stand til at fastslå, men i afgørelsen af skyldspørgsmålet blev det nævnt, at politiet gennem ransagning af den 24-åriges computer og telefon kunne se, at han i perioden op til anholdelsen søgte på 'Distortion 2020'.

Skrev om lyst til at dræbe vantro

Anklagemyndigheden har tidligere i retssagen fremlagt uddrag fra den beskedkorrespondance, der havde fundet sted mellem politiagenten og den 24-årige mand.

Her skrev den 24-årige en række beskeder i korrespondancen, som retten lagde vægt på i sin vurdering af, at den 24-årige var skyldig.

- Jeg kender mange kuffar (vantro, red.), som jeg har lyst til at skyde, lyder en af beskederne fra den 24-årige.

- Jeg forsøger at være blandt martyrer, lyder det i en anden af beskederne.

Anklagemyndigheden har i løbet af retssagen også fremlagt Islamisk Stat-propaganda-videoer, som blev fundet på den tiltaltes telefon, hvori der blandt andet bliver opfordret til terrorangreb i Vesten.

Aflyttede lejlighed

PET aflyttede op til anholdelsen den 24-åriges mors lejlighed, hvor han boede i perioden, og indledte korrespondancen med manden, efter at 'kildeoplysninger' havde rettet deres søgelys mod ham.

Retten vurderede, at der var den berettigede mistanke for indsættelsen af agenterne i forbindelse med korrespondancen og våbenhandlen, og at der ikke var grundlag for at antage, at PETs indgriben havde været katalysator for den 24-åriges forbrydelser.

Strafudmålingen finder sted i starten af næste uge.