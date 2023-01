24-årig kendt skyldig: Voldtog og krænkede to mænd

En 24-årig mentalt retarderet mand er kendt skyldig i voldtægt, blandt andet seksuelt forhold end samleje og blufærdighedskrænkelse af to unge udviklingshæmmede mænd.

For det er han blevet dømt til anbringelse i en institution for personer med vidtgående psykiske handikap. Voldtægtsofferet blev tilkendt tortgodtgørelse på 45.000 kroner, mens offeret for blufærdighedskrænkelse blev tildelt 7.000 kroner.

Dommen er afsagt af et nævningeting ved Retten i Esbjerg torsdag, skriver retten på sin hjemmeside.

I sagen var manden tiltalt for to forhold om voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje mod en af de udviklingshæmmede. Det skal være foregået i april 2021 på et bosted i Ribe.

Ifølge tiltalen var det sket under anvendelse af eller trussel om vold, herunder med en kniv.

Retten fandt det bevist, at den 24-årige blandt andet havde gennemført ét analt samleje. Dette var sket under udnyttelse af offerets mentale retardering.

- Men uden anvendelse af vold eller trussel om vold, herunder kniv, skriver retten.

Det var ikke et enigt nævningeting, der tirsdag afsagde dommen. To nævninge fandt det ikke bevist, at den 24-årige var skyldig i voldtægten. De ville derfor frifinde manden for denne del af tiltalen.

Blufærdighedskrænkelsen mod den anden udviklingshæmmede mand skal ifølge anklagen være sket i juni 2022. Her har den 24-årige berørt manden i skridtet og mellem balderne uden på tøjet.

Retten fandt ham i dette forhold skyldig efter tiltalen.

Den 24-årige har i sagen nægtet sig skyldig. Han har 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen til landsretten.

Foruden dommen om anbringelse fik manden, der er født i Norge, en advarsel om udvisning.