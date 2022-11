24-årig kvinde anholdt: Spurgte betjente om vej

En 24-årig kvinde fra Braband havde formentlig ikke regnet med, at hun ville blive anholdt, da hun gik hen til to betjente.

Ikke desto mindre var det, hvad der skete. Kvinden kom nemlig til at afsløre sig selv.

Standsede bilen og spurgte om vej

Klokken 21.41 torsdag aften holdt kvinden i et vejkryds i Braband, da hun så betjentene. Herefter standsede hun bilen og gik hen for at bede om hjælp til at finde om vej. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Men betjentene fik mistanke om, at noget ikke var helt, som det skulle være. Den 24-årige havde svært ved at formulere sig og forstå betjentene. De mistænkte derfor, at hun var påvirket.

Derfor blev hun anholdt og sigtet for narkokørsel, hvorefter patruljen kiggede nærmere på hendes bil.

Fandt stoffer

I bilen lå der en tændt joint i midterkonsollen og flere salgsposer med skunk. Derudover fandt betjentene også nogle tusinde kroner i kontanter.

Både kontanterne og stofferne blev beslaglagt.

Den 24-årige er udover sigtelsen for narkokørsel og blevet sigtet for besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på salg.