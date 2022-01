24-årig kvinde fundet død i vandet: Kæreste sigtet for drab

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

En 24-årig kvinde blev mandag formiddag hentet op af en bil i vandet ved Amager Strandpark. Hendes kæreste er blevet anholdt.

Kæresten er en 24-årig mand.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet, og det samme skriver politiet i en pressemeddelelse.

'Vi har anholdt afdødes kæreste i forbindelse med sagen og sigtet ham for drab. Men det er endnu for tidligt at gå i nærmere detaljer omkring sagens omstændigheder, da der er behov for yderligere efterforskning,' siger leder af Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi, vicepolitiinspektør Brian Belling.

Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Indtil videre er der noget mistænkeligt, der gør, at vi har anholdt kæresten og sigtet ham for drab, men nu efterforsker vi og forsøger at greje hvad der er sket.

Politiet har endnu ikke taget stilling til, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør med krav om fængsling.

I meddelelsen står der, at det endnu er for tidligt at fastslå en dødsårsag. Det ønsker vicepolitiinspektøren ikke at komme nærmere ind på.

Politiet fortalte allerede tidligt i forløbet, og kort tid efter hun blev hentet op af vandet, at dødsfaldet blev betragtet som mistænkeligt.

Ifølge Ekstra Bladets mand på stedet var hundepatruljer til stede ved området omkring bilen. I øjeblikket arbejder teknikere på stedet omkring bilen.

Bilen blev fundet i vandet mellem Amager Strandpark og Amager Strandvej ud for Jollerampen.

Sagen blev i første omgang behandlet af beredskabet, der med dykkere stod for at hente hende op af vandet.

Kvindens pårørende er underrettet.

Foto: Kenneth Meyer

