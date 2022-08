24-årig mand anholdt for angreb på Salman Rushdie

Politiet i New York fortæller på et pressemøde sent fredag dansk tid, at den anholdte for angrebet på forfatteren Salman Rushdie er en 24-årig mand fra delstaten New Jersey. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den anholdte blev tilbageholdt af deltagere til den forelæsning, forfatteren deltog i, inden politiet anholdte ham.

Den anholdte mand, som politiet har identificeret som Hadi Matar, havde adgangskort til forelæsningen. Der var ifølge politiet ingen forudgående indikationer på, at manden ville angribe Salman Rushdie.

Man regner med, at den 24-årige handlede på egen hånd. Politiet oplyser, at man vil samarbejde med forbundspolitiet, FBI.

Man er stadig ved at undersøge motivet og finde frem til, hvad manden skal anklages for, lyder det.

Rushdie var sent fredag dansk tid fortsat på operationsbordet på det hospital i byen Erie, som han blev fløjet til kort efter angrebet.

Øjenvidner har fortalt, at Salman Rushdie blev ramt af flere knivstik, hvoraf mindst et af dem var i halsregionen og mindst et var i maven. Angrebet skulle angiveligt være sket, da forelæsningen var ved at begynde.

Den læreanstalt, hvor angrebet fandt sted, er ifølge BBC blevet gennemsøgt og erklæret sikkert af bomberyddere. Politiet venter på en ransagningskendelse til at undersøge stedet nærmere.