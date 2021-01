24-årig skudt: Har du set gerningsmanden

Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser nu den formodede gerningsmand til skyderiet i Varbergparken i Haderslev søndag aften, hvor en 24-årig mand blev såret.

Det drejer sig om 28-årige Omar Afif Jammal, som ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi stod bag.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 18.39. Anmeldelsen gik på, at en mand var blevet skudt på en parkeringsplads. Den 24-årige kunne ifølge politiet ikke selv sige, om han var blevet skudt eller redegøre for, hvad han var blevet ramt af.

Søndag aften lød det fra vagtchefen, at man havde en formodning om, hvem gerningsmanden er. Han er endnu ikke blevet pågrebet.

Til gengæld havde man sikret sig pistolen, der havde en lille kaliber.

Den formodede gerningsmand vurderes ikke til at være farlig. Politifoto

Politiet fortæller til Ekstra Bladet, at man ikke ad de sædvanlige kanaler har kunnet finde frem til Omar Afif Jammal, og at det nu er årsag til, at man efterlyser ham i offentligheden.

Han beskrives som 178 centimeter og almindelig af bygning. Han vurderes ikke til at være voldelig eller til at ville anvende våben mod borgere.

Den 24-årige mand, der blev ramt under skyderiet, blev behandlet på hospitalet og blev efter forholdsvis kort tid erklæret uden for livsfare.

Politiet kan kontaktes på tlf.: 114, hvis man har oplysninger om, hvor Omar Afif Jammal opholder sig.

