24-årig slap nådigt fra knivstikkeri i Kødbyen

En 24-årig er løsladt efter et knivstikkeri i Kødbyen i København kort efter midnat natten til søndag. Dommeren i Københavns dommervagt mente ikke, at der var begrundet mistanke mod ham. Han nægter selv, at han har noget som helst med knivstikkeriet at gøre.

Han blev anholdt med blod på hænderne, men først når en dna-analyse er klar, ved politiet om det er blod fra offeret, en anden 24-årig mand.

Han fik to-tre knivstik eller snit. Det ene var 10 cm. dybt i venstre side af torsoen, men tilføjede ham heldigvis ingen alvorlige skader. Et andet var et tre centimeter langt snit, som var overfladisk.

Offeret blev kørt til traumecenteret på Rigshospitalet, hvor han blev behandlet.

Grundlovsforhøret i dommervagten tog tre en halv time, blandt andet skulle der vises en video, som et vidne havde optaget i Kødbyen. Den viste dog kun, at den sigtede gik rundt i nærheden af offeret.

Forud for knivstikkeriet havde der været tumult mellem to grupperinger.

Den sigtede 24-årige er kendt af politiet og har en verserende sag, kom det frem i dommervagten.

Politiet fandt to knive i området, som nu undersøges for dna og fingeraftryk. Foto: Kenneth Meyer

I området fandt politiet to henkastede knive. De skal nu også undersøges for fingeraftryk og dna.

Der var mange mennesker i Kødbyen, da knivstikkeriet skete. Politiet indhenter også video-overvågning fra området i efterforskningen.

Lørdag aften og nat var der endnu to knivstikkerier i København. Et par timer før knivstikkeriet på Halmtorvet blev en mand stukket ned på hjørnet af Tingvej og Amagerbrogade på Amager, men han kom ikke alvorligt til skade. Ingen er anholdt.

Der er heller ingen anholdt i et knivstikkeri på gaden ved Gammel Mønt ud for LA Bar. En 23-årig mand blev stukket i armen omkring klokken 04. Der er ingen sammenhæng mellem de tre knivstikkerier.