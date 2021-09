24 demonstranter anholdt midt i København

I omegnen af 24 halvnøgne, blodindsmurte klimaaktivister fra Extiction Rebellion er torsdag formiddag blevet anholdt, fordi de havde lagt sig på gaden i centrum af København.

Det fortæller Københavns Politi til Ekstra Bladet, og fortæller at demonstrationen begyndte klokken 9.

- De var blevet bedt om at flytte sig fra gaden, men det havde de ikke efterkommet, og så måtte vi anholde dem, oplyser politiet.

Trafikalt kaos

En video fra bevægelsens egen Facebook-side viser, hvordan demonstranterne ligger midt i lyskrydset mellem H. C. Andersens Boulevard og Stormgade og skaber trafikalt kaos. De skriver selv, at der var '50 rebeller' til stede.

Videoen viser også, hvordan politiet anholder demonstranterne under tilsyneladende rolige omstændigheder.

Nogle af demonstranterne havde sat sig op i træpæle, der var bundet op som tipier.

Demonstrerer mod klimakrisen

I en pressemeddelelse, som Extinction Rebellion har udsendt, handler demonstrationen om netop klimaet.

'Vi ønsker med denne handling at demonstrere, at mennesker rundt omkring i verden, især i Det Globale Syd, lider og dør som følge af de allerede mærkbare konsekvenser af klimakrisen. I den seneste tid har vi set skovbrande, kæmpe hedebølger og oversvømmelser over hele verden.'

'WHO vurderer, at klimakatastrofen allerede nu er skyld i mere end 150.000 dødsfald om året, og dette vil kun forværres, hvis vi ikke handler nu,' siger en af demonstranterne i meddelelsen.

