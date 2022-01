240 kan få besøg af politiet

240 borgere bosiddende i Nordsjælland kan i løbet af 2022 få besøg af politiet.

Nordsjællands Politi deltager nemlig i et projekt, hvor de tager hjem til borgere, som gentagne gange er blevet sigtet for narko- eller spritkørsel.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Projektet er sat i søen i et forsøg på at nedbringe antallet af narko- og spiritusrelaterede trafikulykker. Håbet er, at hjemmebesøgene vil få flere borgere til at søge behandling for deres misbrug.

Politiet gør allerede brug af bekymringssamtaler med unge og deres forældre i tilfælde, hvor de har mistanke om, at en ung kan være på vej ud i - eller allerede er i - kriminalitet eller misbrug.

- Det er vores erfaring, at sådan nogle samtaler ofte kan virke forebyggende og lede den pågældende tilbage på rette spor.

- Derfor håber vi at opnå samme effekt i projektet her, også selvom målgruppen aldersmæssigt er en anden. Det er dog helt frivilligt for den enkelte borger at tale med os, udtaler vicepolitiinspektør Brian Stybe Grayston, som er leder Forebyggelses- og Nærhedscenteret i Nordsjællands Politi.

De får besøg

Det er borgere, der enten mindst én gang inden for tre måneder samt mindst to gange yderligere inden for de seneste fem år er blevet sigtet for narko- eller spirituskørsel, som vil få besøg af politiet.

Det er også borgere, hvor politiet i øvrigt har kendskab til, at der kan være tale om misbrug.

Brian Stybe Grayston forstår godt, at det godt kan virke overvældende, når en politibetjent banker på døren.



- Vi håber på, at besøget og samtalen kan være lige præcis dét, som får borgeren til at indse, at vedkommende har brug for at ændre adfærd eller hjælp til at komme ud af et misbrug, der kan være årsag til, at borgeren eller andre kommer alvorligt til skade i trafikken, siger vicepolitiinspektøren.