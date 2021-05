25-årig direktør sigtet for hvidvask af 29 millioner

En 25-årig direktør er onsdag blevet sigtet for formodet hvidvask af 29 millioner.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

- Den anholdte, der er direktør i et firma, er mistænkt for at have hvidvasket 29 millioner over en kort periode ved at benytte sin firmakonto til at overføre store beløb til konti i flere europæiske lande. Direktøren er sigtet for hvidvask af særlig grov beskaffenhed, udtaler Rune Nilsson, politikommissær og leder af afdelingen for økonomisk kriminalitet, i pressemeddelelsen.

'Stor alvor'

Politikommissæren oplyser, at det er politiets opfattelse, at der er tale om organiseret hvidvask.

- Vi ser med stor alvor på sager, hvor statskassen snydes for et stort millionbeløb samtidig med at udbyttet fra kriminaliteten føres ud af landet. Når der over en kort periode overføres så store beløb til udlandet, er det vores opfattelse, at der er tale om organiseret hvidvask, fortsætter han og tilføjer, at dagens anholdelse er resultatet af 'en intens efterforskning'.

Politiet har i forbindelse med sagen onsdag morgen ransaget to adresser på Falster. Den 25-årige fremstilles i grundlovsforhør klokken 11.