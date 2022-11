25-årig dømt: Chikanerede ekskone 1600 gange på MobilePay

En 25-årig mand er blevet idømt fængselsstraf for blandt andet fysisk, psykisk vold, stalking og overtrædelser af tilhold

En 25-årig mand er blevet idømt otte måneders ubetinget fængsel i retten i Aalborg for fysisk vold, psykisk vold, stalking, overskrædelse af tilhold og chikane.

Det skriver TV 2 Nord.

I forvejen er det en lang liste af ting, som den 25-årige mand har udsat sin ekskone for.

Men især forholdet om chikane er opsigtsvækkende.

Forholdet går nemlig på, at manden skulle have chikaneret ekskonen næsten 1600 gange ved at sende hende små beløb på MobilePay med beskeder til hende i kommentarfeltet på overførslen.

Manden har også både bidt og slået kvinden.

Advarsel om udvisning

Udover en fængselsstraf på otte måneder, fik manden desuden en advarsel om udvisning.

Det betyder, at betingelserne for en udvisning er opfyldt, men at det ikke er muligt grundet Danmarks internationale forpligtelser.

Den 25-årige har ikke ønsket at anke dommen.