25-årig dømt: Franarrede ældre millionbeløb

En 25-årig mand fra Karlslunde idømmes en fængselsstraf på to år for at have franarret 20 ældre borgere for mellem fire og fem millioner kroner.

Dommen faldt torsdag ved Retten i Lyngby, oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Bedrageriet er sket ved, at den 25-årige sammen med andre gerningsmænd har kontaktet ældre mennesker og udgivet sig for at være fra Politiet, hvilket fik ofrene til at udlevere store kontantbeløb.

Gerningsmændene har bedraget sig til det store millionbeløb i løbet 2022.

Foruden de 20 bedragerier blev manden også dømt for 10 bedrageriforsøg mod ældre samt svindel i forbindelse med en leasingbil, fremgår det af pressemeddelelsen.

Dommen kom, samme dag som National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) sammen med alle landets politikredse fortog en stor aktion, der handlede om hvidvask af penge, som stammer fra svindel af ældre.

Aktionen centrerede sig om såkaldte muldyr, der stiller sin konto til rådighed for hvidvask af penge.

Ledende politiinspektør Torben Svarrer fra NSK forklarede efterfølgende på et pressemøde om svindlen af ældre.

- I 2022 har vi set en stigning i de bedrageriforhold, vi kalder kontaktbedragerier. Det er der, hvor typisk ældre mennesker ringes op af nogle, der virker ekstremt velforberedte og venlige, sagde han.

De lokker ofrene til at give oplysninger, så de kan overføre penge til andre konti. Svindlerne overfører imidlertid ikke pengene til sig selv, men til muldyr for at skjule sporene.

Den 25-årige mand er ikke en af de såkaldte muldyr, men i stedet en af de svindlere, der står for kontakten til de ældre.