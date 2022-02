25-årig fængslet for at stikke to mænd med skruetrækker

En 25-årig polsk mand er blevet varetægtsfængslet, efter at han i weekenden stak to mænd ned med en skruetrækker foran et diskotek i Skive.

Han skal foreløbigt sidde fængslet i fire uger, har en dommer i Retten i Viborg onsdag afgjort i grundlovsforhør. Det fortæller vicepolitiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi Christian Toftemark.

Den 25-årige sigtes for grov vold.

- Han nægter sigtelsen, men erkender at have været der og ført skruetrækkeren, siger Christian Toftemark.

Der var dog lukkede døre ved grundlovsforhøret, så det er småt med oplysninger fra retsmødet.

Manden meldte sig tirsdag selv til politiet efter at være efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi.

Det var i forbindelse med et slagsmål foran diskotek Manhattan i Thinggade i Skive tidligt søndag morgen, at de to mænd blev stukket med skruetrækkeren. Politiet fik anmeldelsen klokken 05.26.

Det ene offer blev stukket to gange i ballen, mens den anden mand blev stukket otte-ni gange. Han har blandt andet fået et stik i hovedregionen, fortæller Christian Toftemark.

Begge ofre blev bragt til behandling på Viborg Sygehus, og de kunne søndag formiddag meldes uden for livsfare.

Selv om der var lukkede døre ved onsdagens retsmøde, kom det ifølge Skive Folkeblad frem, at den 25-årige mener, at stikkene var i selvforsvar.

Og skruetrækkeren havde han med i byen, fordi han havde hjulpet en kammerat med noget arbejde, lød det.

Der mangler fortsat at blive afhørt en mand, som ifølge politiet var deltager i slagsmålet. Han ventes dog ikke at blive krævet varetægtsfængslet.