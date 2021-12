25-årig i Nyhavn og på luksushotel før drab

En tur i Nyhavn efterfulgt af et besøg i en bar på et af Københavns fashionable hoteller blev noget af det sidste, en 25-årig mand oplevede, før han mødte sin morder.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Hvordan han er kommet i kontakt med gerningsmanden eller gerningsmændene, ved politiet ikke.

Turen fra sted til sted foregik om aftenen 30. oktober i en hvid Volkswagen Transporter årgang 2016 med registreringsnummer BE 79 213.

Næste morgen klokken 06.28 blev han fundet livløs af en forbipasserende i et grønt område ved et stisystem. Det ligger ved Avedøre Landsby tæt på det sted, hvor Motorring 3 krydser Holbækmotorvejen.

Mandens liv stod ikke til at redde, og han afgik nogle dage efter ved døden.

Det var en bil som denne, at den 25-årige kørte i i timerne op til forbrydelsen. Politiet efterlyser vidner som har set bilen i tidsrummet omkring drabet. Politifoto

Offeret er ikke nødvendigvis blevet udsat for vold på det sted, hvor han blev fundet. Det er muligt, at der er flere gerningssteder.

Obduktionen af manden har vist spor efter stump vold af en karakter, som førte til hans død, blandt andet havde han skader i hovedet, men der er sket flere former for vold mod ham.

Samme dag, som den 25-årige blev fundet, blev varevognen også fundet. Den var blevet kørt i vandet ud for Avedøre Holme i Hvidovre, og politiet har flere gange haft dykkere i vandet for at lede efter blandt andet den afdødes mobiltelefon.

Politiet har allerede efterlyst vidner, der har set den 25-årige køre i bilen i timerne op til forbrydelsen.

Dykkere blev sendt i vandet, hvor man fandt den hvide varevogn. Foto: Kenneth Meyer

Man interesserer sig ikke mindre for, om andre personer er bag rattet i vognen.

Efterlysningen har ikke ført til noget gennembrud eller anholdelser i sagen, og politikommissær Ole Nielsen, der er leder af Afdelingen for Personfarlig Kriminalitet ved Københavns Vestegns Politi, gentager appellen til offentligheden om at henvende sig med oplysninger.

- Vi ved ikke, hvad tid han er blevet efterladt på stien. Vi går ud fra, at varevognen er blevet kørt i vandet umiddelbart efter, men vi ved det ikke, har Ole Nielsen tidligere udtalt.

Politiet har nu et godt overblik over den 25-åriges færden op til hans sidste øjeblikke, men kan af hensyn til efterforskningen ikke gå ud med en detaljeret gennemgang i offentligheden.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er den dræbte af marokkansk afstamning. Han er kendt af politiet og er ifølge Ekstra Bladets oplysninger en af flere tiltalte i en sag om et groft hjemmerøveri.

Han har ifølge Ekstra Bladets oplysninger også bevæget sig i et miljø med narkohandel.

- Motivet bag drabet kender vi endnu ikke, og sagen efterforskes fortsat meget bredt, siger Ole Nielsen.

Ingen er endnu anholdt i sagen.