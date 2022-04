25-årig sigtet for drab

Politiet efterforsker i Herlev, hvor to personer er blevet skudt

En 25-årig mand er mandag blevet anholdt og sigtet for drab i forbindelse med en skudepisode ved Krebsdammen i Herlev 7. december 2021.

Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse tirsdag morgen.

Natten til 7.december stoppede en skudsåret mand en privat bilist på Ringvej 4 ved Krebsdammen i Herlev. I samme område fandt politiet kort efter liget af en 21-årig ung mand, som var blevet skudt i hovedet.

- Anholdelsen sker på baggrund af omfattende efterforskning. I den forbindelse har vi blandt andet opfordret offentligheden til at komme med oplysninger omkring et køretøj, som blev fundet i nærheden af gerningsstedet.

- Den opfordring har flere borgere fulgt, og det vil vi gerne sige tak for, udtaler vicepolitiinspektør Peter Malmose i pressemeddelelsen.

Manden bliver fremstillet i grundlovsforhør tirsdag formiddag.

Blomster ved gerningsstedet i Herlev. Arkivfoto: Kenneth Meyer

Politiets teknikere arbejdede i mørke. Foto: Kenneth Meyer

I forbindelse med grundlovsforhøret vil anklagemyndigheden begære lukkede døre, og derfor kommenterer Københavns Vestegns Politi ikke efterforskningen yderligere på nuværende tidspunkt, skriver de.

Drabsofferet var en 21-årig mand. En 25-årig mand blev ligeledes skudt i hovedet under episoden 7. december 2021, men overlevede.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skete drabet i forbindelse med et internt opgør i bandemiljøet. På trods af, at det faldt sammen med en række skyderier i konflikten mellem NNV og Söderkulla, har drabet eftersigende intet med den konflikt at gøre.

