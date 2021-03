25-årig skuddræbt i luksusbil: Nu er der nyt i sagen

Tre mænd på 23, 24 og 28 år er tiltalt for at have skudt og dræbt 25-årig mand

Tre mænd på 23, 24 og 28 år er tiltalt for at have skudt og dræbt en 25-årig mand på en parkeringsplads i Tilst i februar sidste år.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelse.

Det var kort før midnat torsdag 27. februar 2020, Østjyllands Politi fik en anmeldelse om, at der var blevet affyret flere skud på en parkeringsplads på Søhøjen i Tilst. Da politiet ankom til stedet, fandt man en 25-årig mand siddende livløs i sin luksuriøse Range Rover SUV på parkeringspladsen i boligkvarteret Søhøjen i Tilst.

Manden var blevet ramt af flere skud, og han blev kort tid efter erklæret død.

Der skulle dog gå tre en halv måned mere, før de tre mænd blev anholdt og varetægtsfængslet. Nu er de blevet tiltalt for drabet samt for våbenbesiddelse på offentligt tilgængeligt sted under særligt skærpende omstændigheder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var det 25-årige offer medlem af den såkaldte Kalmargadebande. En gruppering i det nordvestlige Aarhus præget af drenge og unge mænd med somalisk baggrund. Den mulige tilknytning har politiet ikke villet kommentere.

Ekstra Bladet talte efter skuddrabet med Michael Kjeldgaard, politiinspektør i Østjyllands Politi.

- Jeg kan bekræfte, at vores efterforskning peger i retning af, at skyderiet var led i et internt opgør i en bande i det kriminelle miljø i Aarhus, så der er ikke tale om en eskalering af konflikter mellem forskellige grupperinger. Mere kan jeg ikke oplyse, sagde Michael Kjeldgaard, som understregede, at der stadigvæk var fuld gang i politiets drabsefterforskning.

Specialanklager Jesper Rubow siger, at der er rejst tiltale efter straffelovens § 81B, som betyder, at straffen kan stige med indtil det halve.

- Det er en skærpende omstændighed, at drabet har fundet sted på et offentligt sted ved brug af skydevåben, siger specialanklageren.

De to mænd på 24 og 28 år er desuden tiltalt for forsøg på manddrab ved at have planlagt at dræbe en eller flere andre personer. Dette blev dog aldrig til noget, idet politiet under en ransagning beslaglagde flere skydevåben med tilhørende ammunition, som de to mænd også er tiltalt for at have været i besiddelse af.

De tre mænd er også tiltalt for besiddelse og salg af narkotika. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår sagen skal for retten.

