25 brændt ihjel: Nu er hovedmistænkt død

Den hovedmistænkte bag fatal bygningsbrand i Japan er nu død. Politiet nåede ikke at afhøre manden

17. december var en fatal dag i Osaka i Japan, da 25 personer blev dræbt i en påsat bygningsbrand.

Nu er den hovedmistænkte, 61-årige Morio Tanimoto, afgået ved døden, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tanimoto har været i kritisk tilstand siden branden, hvor han blev forbrændt og efterfølgende led af kulilteforgiftning.

Han døde torsdag på hospitalet, oplyser politiet.

- Den mistænkte er død i dag, lød det fra politiets efterforskningsleder.

Tanimoto døde, før politiet fik mulighed for at afhøre ham.

Voldsom brand

Overvågningsbilleder fra 17. december viser, at Tanimoto medbragte papirsposer ved indgangen til bygningen, og at han senere hældte 'en form for væske ud fra poserne', fortalte en anden efterforsker.

Kort efter stod der flammer op fra væsken på gulvet.

Branden blev opdaget klokken 10.18 lokal tid, og efter omkring en halv time blev den slukket.

Den brød ud på fjerde etage af bygningen, der består af i alt otte etager.

Hovedparten af de dræbte menes at være døde af kulilteforgiftning, mens de angiveligt har været fanget på etagen.