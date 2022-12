25 personer søgte ly på politistation efter motorvejsulykke

Omkring 25 mennesker benyttede sig af muligheden for at komme ind i varmen hos politiet i Hobro efter den voldsomme ulykke på Nordjyske Motorvej torsdag formiddag, hvor to mænd mistede livet.

Det oplyser politikommissær Lars Rosenvinge fra Nordjyllands Politi fredag om den store indsats efter ulykken.

- De blev placeret i kantinen, hvor de fik tilbud om kaffe og forplejning og i øvrigt fik mulighed for at få en snak og noget varme. Det fungerede efter vores opfattelse rigtigt godt, siger Lars Rosenvinge om det særlige tilbud til pårørende og evakuerede.

Det såkaldt psykosociale beredskab var også tilkaldt til politistationen i Hobro. De mest berørte fik afskærmede rum at opholde sig i.

Efterforskningen af forløbet på motorvejen fortsætter fredag.

Annonce:

- Vi skal forsøge at få et overblik over alle de involverede, og hvor de befandt sig. Det sker også af hensyn til kriseberedskabet, siger politikommissæren til Ritzau.

I undersøgelsen indgår beretninger fra trafikanterne og oplysninger fra for eksempel videoovervågning.

Bilinspektører skal udfærdige rapporter på baggrund af blandt andet opmålinger på ulykkesstederne.

Hvornår der kommer et resultat med en konklusion om årsagen og forløbet, tør Lars Rosenvinge fredag ikke udtale sig. Men han bekræfter, at der har været udsagn om sort is og tåge på strækningen.

Politiet oplyste torsdag eftermiddag, at der i ulykken i det sydgående spor var to lastbiler og 16 biler involveret. Kort efter var fire lastbiler og tre andre køretøjer impliceret i et ulykkesforløb i det nordgående spor.

To mænd, der kørte i henholdsvis en personbil og en lastvogn, døde. Der er tale om en 40-årig mand fra Himmerland og om en 35-årig polsk chauffør i en lastvogn.

Annonce:

I en pressemeddelelse roser Lars Rosenvinge borgere og bilister for at have taget det roligt og optrådt fornuftigt på ulykkesstedet. Flere myndigheder arbejdede sammen.

- Alle bidrog og rykkede sammen i en svær situation, siger han.