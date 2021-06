250 skunkplanter konfiskeret

Tre blev anholdt, da Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i dag gennemførte en razzia på en ejendom på Juliesmindevej i Sorø. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet har der gennem længere tid fundet en større skunk-produktion sted. Ved razziaen blev der konfiskeret 250 skunkplanter og ca. 5 kilo færdigproduceret skunk – og samtidig blev der anholdt tre mænd.

Når omfanget er bedre belyst vil der blive taget stilling til fremstilling i grundlovsforhør i morgen formiddag ved retten i Næstved.

Politiet afviser både i pressemeddelelsen og over for Ekstra Bladet at svare på uddybende spørgsmål.