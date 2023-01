250 tons gammelt kød fundet hos slagterigigant

Slagteriet er desuden politianmeldt for at ændre på, hvor noget af dets kød i virkeligheden stammer fra

250 tons.

Så meget kød beslaglagde Fødevarestyrelsen, da de var på kontrolbesøg hos slagterigiganten Skare Meat Packer i Vejen samt det frysehus, virksomheden benytter sig af. Det skriver FødevareWatch.

Ved besøget fandt kontrollørerne entrecotesteaks og striploinsteaks fra 2014, oksestriploins fra 2011 og oksestege fra 2010.

Årsagen til beslaglæggelsen er, at Skare Meat Packer ikke kan fremvise dokumentation på kødet, og at det derfor ikke kan spores, hvilket er ulovligt i fødevaresammenhæng.

Usædvanligt fund

Fundet er noget udsædvanligt, siger chef for Fødevarestyrelsens Rejsehold Michael Rosenmark til FødevareWatch:

- Jeg må sige, at det er en sjælden sag. Jeg kan ikke komme på, at vi har fundet så store mængder gammelt kød, heller ikke i forhold til den manglende sporbarhed.

Chefen understreger, at det ikke er ulovligt at opbevare gammelt kød, men at der skal kunne fremvises dokumentation på kødet, så det kan spores tilbage til producenten, hvis nogen på et tidspunkt skulle blive syge, så varerne kan trækkes tilbage.

Derfor har virksomheden fået frem til 1. februar til at fremskaffe fakturaer.

Selv siger slagterivirksomheden ifølge Michael Rosenmark, at de henholder sig til det, de kalder 'almindelige bogføringsregler.' Derfor har virksomheden ikke gemt fakturaer på varer, der er mere end fem år gamle.

Blev nægtet adgang

Fødevarestyrelsen blev i forbindelse med kontrollen nægtet adgang til produktionslokalerne, fremgår det af kontrolrapporten. De blev først lukket ind efter en halv time, da de havde kontaktet politiet.

Derudover opdagede kontrollørerne, at der på seks paller med oksekød med etiketter påtrykt 'født, opvokset, slagtet i Italien og opskåret i Danmark' i stedet var påsat etiketter med 'født, opvokset, slagtet i Tyskland og opskåret i Danmark', skriver FødevareWatch.

Det er slagteriet nu politianmeldt for.

Det har ikke været muligt for FødevareWatch at få en kommentar fra Skare Koncernens ledelse, men af kontrolrapporten fremgår det, at 'virksomheden er ikke enig i gennemførelsen af kontrollen.'