26-årig amok på tankstation

Mandag formiddag gik en 26-årig mand amok på en tankstation i Ringstedgade i Roskilde.

Her var han først inde for at købe cigaretter. Da han kom ud derfra, tændte han op i en cigaret, som der ikke var betalt for.

Det endte dog ikke her. For han begyndte pludselig at smadre ting på tankstationens område og i butikken.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Anholdt

Han formåede at hive tankpistolerne ud af holderne, vælte skraldespande og blomster.

Inde i butikken væltede han et kortstativ, en udstilling med energidrikke og smadrede en flaske vin.

'En patrulje kom hurtigt frem og anholdte en 26-årig mand fra Slagelse, som blev taget med til politistationen.'

'Han var oprevet og fik lov at køle af i detentionen, hvorefter en patrulje kørte ham hjem til nogle pårørende,' skriver politikredsen i rapporten.

Sigtet

Manden blev sigtet for hærværk og tyveri af cigaretter.

Tankstationen vil opgøre et erstatningskrav mod den 26-årige. Derfor kan gerningsmanden se frem til at høre mere i sagen.

Politiet fik anmeldelsen mandag klokken 11.38.