26-årig erkender drab på Frank

En 26-årig mand erkender at have dræbt den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen på Djursland sidste sommer.

Tilståelsen kommer på et retsmøde fredag i Retten i Randers, hvor mandens advokat, Mette Grith Stage, forholder sig til sigtelsen.

Frank Dan Nørgaard Jørgensen omkom ifølge sigtelsen 14. juli 2022 på en adresse i Nimtofte.

Offeret blev ifølge sigtelsen slået med et jernrør eller lignende og kvalt.

Den 26-årige erkender ifølge sin advokat også at have forsøgt at dræbe den 40-årige allerede dagen før.

Men det mislykkedes, da offeret ikke blev ramt af jernrøret og slap væk.

Liget blev fundet 21. juli pakket ind i plastik i et skovområde ved Gassum nord for Randers.

Den 26-årige mand, der tilstår drab og drabsforsøg, bærer krykker, da han sætter sig i vidneskranken.

Annonce:

Han har været varetægtsfængslet siden 18. juli, hvor også tre andre personer blev anholdt ved en koordineret anholdelsesaktion.

Ifølge sigtelsen var de fire personer om at begå drabet.

Den 26-årige hævder via sin advokat, at han dræbte den 40-årige sammen med to andre - en 39-årig mand og en kvinde på samme alder.

Kvinden er varetægtsfængslet og til stede ved retsmødet fredag.

Derimod afviser den 26-årige at have begået gerningen sammen med to andre sigtede i sagen - en kvinde på 24 og en mand på 24.

Efter at retsmødebegæringen er blevet læst op i retssal G, der er fyldt med tilhørere, beslutter dommeren, at dørene skal lukkes.

Det er ikke hensigtsmæssigt at den sigtedes forklaring kommer ud i offentligheden på nuværende tidspunkt, lyder begrundelsen.

Fredagens tilståelse er ikke den første, der falder i sagen.

I december tilstod en 37-årig mand, at han fik 28.000 kroner i betaling for at have rådgivet om, hvordan liget skulle pakkes ind.

Annonce:

Det udløste en straf på seks måneders fængsel, som med varetægtsfængslingen blev anset for udstået.

Motivet for drabet er endnu uvist.