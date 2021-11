26-årig fængslet for formodet dobbelt knivstikkeri

En 26-årig mand blev onsdag eftermiddag varetægtsfængslet i 14 dage ved Retten på Frederiksberg.

Manden er sigtet for at have stukket to mennesker ned i Brønshøj. Den ene sigtelse går på grov vold, mens den anden går på drabsforsøg.

Københavns Politi kunne tirsdag eftermiddag oplyse til Ritzau, at en ung mand var blevet stukket ned på en tankstation i Brønshøj.

Et vagtfirma havde alarmeret politiet, efter at der var blevet trykket på tankstationens overfaldsalarm.

Vagtchef Henrik Stormer kunne på daværende tidspunkt ikke sige noget om motivet for knivstikkeriet. Tilsyneladende var der ikke tale om et røveri, der gik galt.

- Der er ikke umiddelbart noget, der tyder på berigelse, sagde Henrik Stormer.

Den forurettede medarbejder var blevet stukket i brystet. Kniven havde gennemboret bughulen og bragt medarbejderen i livsfare.

For denne hændelse er den 26-årige sigtet for drabsforsøg.

Under grundlovsforhøret i Retten på Frederiksberg kom det imidlertid frem, at den 26-årige mand også er sigtet for et andet knivstikkeri bare få dage forinden.

Ifølge politiets sigtelse kom den 26-årige ind i en kiosk, også i Brønshøj, hvor han stak en person i ryggen med en kniv. Den forurettede led af en sammenklappet lunge som følge af knivstikket. For dette knivstik er den 26-årige sigtet for grov vold.