26-årig fængslet: Mand truet med jagtgevær

Politiet rykkede natten til tirsdag ud til en adresse i Odsherred, hvor to mænd på henholdsvis 25 og 26 år var kommet i slagsmål.

Slagsmålet udviklede sig på voldsom vis, da den 26-årige mand på et tidspunkt trak et oversavet jagtgevær frem, som han truede den anden med.

Det fremgår af Midt- og Vestsjællands Politis døgnrapport.

Anholdt

Den 26-årige mand blev anholdt kort efter klokken 01, og i den forbindelse fandt de fremmødte betjente ud over jagtgeværet også patroner og en kniv, som manden blev sigtet for at besidde.

Han blev fremstillet i grundlovsforhør tirsdag med henblik på varetægtsfængsling, sigtet for vold og trusler.

En anden voldssag, som den 26-årige mand er sigtet i, indgik også i grundlovsforhøret.

Her er han sigtet for grov vold, da han ifølge politiet på en adresse i Odsherred 23. maj i år slog en mand i hovedet.

Fængslet

Tirsdag meddelte Midt- og Vestsjællands Anklagere på Twitter, at manden blev fængslet efter grundlovsforhøret.

Det vil han være i fire uger frem for at 'slå en mand med en totenschlæger i maj og for at slå og true end mand med et oversavet jagtgevær i Odsherred i nat (natten til tirsdag, red.)'.

Den 26-årige har ikke kæret kendelsen.