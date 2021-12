26-årig idømmes 16 års fængsel for drab med salonriffel

Ved Retten i Roskilde er 26-årige Jannik Per Bech mandag blevet idømt 16 års fængsel for drabet på en 47-årig mand fra Hvidovre. Det oplyser anklager Thomas Rasmussen.

Det var den 4. februar sidste år, at den 26-årige mand skød og dræbte den 47-årige mand på parkeringspladsen ved et område kaldet Vinterrasserne i Hedeland, der ligger i Greve Kommune.

Hedeland er et stort naturområde, der ligger ved Hedehusene.

En salonriffel af mærket Zbrojovka Brno blev brugt til at affyre de dræbende skud.

Ud over Jannik Per Bech var en anden mand på 28 år tiltalt for drabet. Han er blevet frifundet for drabet, da retten ikke har fundet det bevist, at han deltog i drabet.

Han er dog blevet idømt en fængselsstraf på 2,5 års fængsel for våbenbesiddelse, da han blandt andet opbevarede drabsvåbnet i sin bil.

Anklagemyndigheden mente ellers, at de to tiltalte i forening tog livet af den 47-årige mand, da mændene på dagen for drabet ringede 34 gange til hinanden. Det indikerede ifølge anklageren, at noget skulle aftales.

Den 26-årige var også tiltalt for at have begået drabet i forening eller efter forudgående aftale med den 28-årige, men det fandt retten ikke bevist.

Anklager Thomas Rasmussen er overordnet set tilfreds med dommen.

- Vi er naturligvis tilfredse med, at retten har straffet den ene af de to tiltale med 16 års fængsel. Vi havde naturligvis gerne set, at vi havde fået dømt den medtiltalte for drab. Vi vil overveje, om vi vil anke afgørelsen, siger Thomas Rasmussen.

Ifølge sn.dk, som var til stede under et retsmøde 1. december, kom det frem, at de to mænd kendte den 47-årige, og at det var deres fælles ven.

Under retsmødet sagde anklageren, at den dræbte blev skudt i hovedet og tindingen, og at det dermed lignede en henrettelse.

Den drabsdømte udbad sig betænkningstid for at finde ud af, om han vil anke sagen til landsretten, mens den 28-årige modtog dommen.