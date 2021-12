26-årig kendt skyldig i drab med salonriffel

Ved Retten i Roskilde er en 26-årig mand mandag blevet kendt skyldig i drabet på en 47-årig mand fra Hvidovre.

Det var den 4. februar sidste år, at den 26-årige mand skød og dræbte den 47-årige mand på parkeringspladsen ved 'Vinterasserne' i Hedeland, der ligger i Greve Kommune.

Hedeland er et stort naturområde, der ligger ved Hedehusene.

En salonriffel af mærket Zbrojovka Brno blev brugt til at affyre de dræbende skud.

Ud over den 26-årige mand var en anden mand på 28 år tiltalt for drabet. Han er blevet frifundet, da retten ikke har fundet det bevist, at han deltog i drabet.

Anklagemyndigheden mente ellers, at de to tiltalte i forening tog livet af den 47-årige mand, da mændene på dagen for drabet ringede 34 gange til hinanden. Det indikerede ifølge anklageren, at noget skulle aftales.

Den 26-årige er ikke skyldig i, at drabet er begået i forening eller forudgående aftale med andre.

Ifølge sn.dk, som var til stede til stede under et retsmøde 1. december, kom det frem, at de to mænd kendte den 47-årige, og at det var deres fælles ven.

Under retsmødet sagde anklageren, at den dræbte blev skudt i hovedet og tindingen, og dermed lignede det en henrettelse.

Der ventes strafudmåling i løbet af mandag.