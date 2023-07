26-årig kvinde falder 150 meter i døden i USA

To venner mistede grebet, da de søndag forsøgte at bestige Blitzen Ridge, der er en del af bjergkæden Rocky Mountains, uden hjælpemidler.

Den ene, en 26-årig kvinde, faldt over 150 meter ned ad bjerget og mistede livet.

Det oplyser Rocky Mountain National Park i den amerikanske delstat Colorado i en pressemeddelelse.

Kvindens ven, en 27-årig mand, landede på et afsæt og slap med overfladiske skader. Herfra alarmerede han ansatte i nationalparken, der sendte en helikopter af sted for at lokalisere kvinden.

Manden blev reddet samme dag, men først mandag lykkedes det at finde kvindens lig.

Ingen hjælpemidler

De to venner brugte hverken reb, sikkerhedsline eller andre beskyttende hjælpemidler, når de klatrede.

'Soloklatring' fik international opmærksomhed, da den oscarvindende dokumentar 'Free Solo' udkom i 2018.

Filmen fokuserede på klatreren Alex Honnold og hans drøm om at blive den første nogensinde til at bestige El Captain Rock i Yosemite National Park uden et reb.

Det er dog langtfra uden risici at klatre uden hjælpemidler, også for selv de bedste i verden.

I 2019 mistede en af verdens bedste bjergbestigere Brad Gobright livet, da han var ved at rapelle ned ad en klippe i Mexico.

Brad Gobright var sammen med klatreren Aidan Jacobson, da ulykken skete. Begge bjergbestigere faldt, men kun Brad Gobright styrtede omkring 300 meter. Aidan Jacobsen slap med mindre skader, da hans fald var kortere.

Jacobsen nåede at ramme et afsæt inden kanten ved klippen, men Brad Gobright fik ikke fat og faldt videre ud over klippen.

- Troede det var slut