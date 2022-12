26-årig mand anholdt for at true taxachauffør med kniv

En 26-årig mand er natten til søndag blevet anholdt og sigtet for trusler, efter at han ifølge politiet truede en taxachauffør med en kniv i Hillerød.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi Christian Illum.

Det var formentlig ikke lige den aften, som en taxachauffør havde i tankerne, da han natten til søndag kørte en kvinde til en adresse i Hillerød.

Da han ankom til adressen for at sætte kvinden af, kom hendes kæreste nemlig ud til bilen og truede chaufføren med en kniv. Budskabet var klart: Kør din vej.

Christian Illum oplyser, at anmeldelsen kom lidt efter klokken 03.00.

Ingen kom til skade under hændelsen, men manden blev taget med på stationen, hvor han er blevet sigtet for trusler. Mandens kæreste, taxaens passager, er ikke sigtet i sagen.

Politiet er nu ved at vurdere, om manden skal fremstilles i grundlovsforhør. Man har ret til at blive stillet for en dommer inden for 24 timer.

I et grundlovsforhør kan dommeren vælge at løslade eller varetægtsfængsle i op til fire uger ad gangen. Dommeren kan også vælge at opretholde anholdelsen i op til tre døgn, mens politiet får mere tid til at efterforske.