26-årig mand anholdt ved coronademonstration

En person er anholdt og tre er sigtede ved Men in Black-demonstration i Aalborg

En 26-årig mand er anholdt ved en Men in Black-demonstration i Aalborg lørdag aften.

- Han blev anholdt og sigtet for fyværkeriloven, våbenloven og loven om euforiserende stoffer, siger Henrik Skals, der er leder af kommandostationen i Nordjyllands Politi.

- Han har løbet rundt med en økse.

Men in Black demonstrerer mod regeringens coronarestriktioner.

Politiet skriver i en pressemeddelelse, at de vurderer, at mellem 250 og 300 deltager i demonstrationen. Ekstra Bladets mand på stedet, der har fulgt hele optoget, siger dog, at i hvert fald 800 personer var til stede i optoget.

Udover anholdelsen har politiet sigtet tre for overtrædelse af fyrværkeriloven. De kan se frem til en bøde.

Men in Black-optoget startede i Kildeparken i Aalborg og endte samme sted. Politiet er til stede i Kildeparken.

- Der er ro på nu. Der er nogle taler og noget musik, siger Henrik Skals, der fortæller, at demonstrationen kan fortsætte til midnat.

Der er ikke meldt om, at nogen er kommet til skade ved demonstrationen.

En person er anholdt og tre kan se frem til en bøde efter lørdagens corona-demonstration i Aalborg. Foto: René Schütze

Udover den ene anholdelse og de tre sigtelser er aftenens demonstration forløbet fredeligt, siger politiet. Foto: René Schütze