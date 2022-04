26-årig overfaldet på motorvej - flere anholdt

En 26-årig mand kom galt afsted, da han fredag eftermiddag befandt sig i nødsporet på Sydmotorvejen ved Haslev.

Det bekræfter Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi over for Ekstra Bladet.

- Da forurettede kørte i sin bil på Sydmotorvejen, kom der en hvid varebil med tre personer kørende. De syntes, han kørte for langsomt og valgte derfor at køre op i bagenden og kippe med det lange lys, fortæller Jesper Lovmand, der er vagtchef ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Den 26-årige markerede sin utilfredshed over, at de kom så tæt på med bremselyset, og trak derefter over i første vognbane.

Overfald i nødsporet

Man skulle tro, det hele stoppede her, men den hvide varebil kørte op på siden af den 26-årige med nedrullede vinduer, hvor to af passagerne kastede med flasker efter bilen.

Det fik den 26-årige til at trække sig ud i nødsporet for at se, om bilen havde taget skade.

Mens den 26-årige tjekkede sin bil, holdt den hvide varebil lige bagved. To af passagererne fra varevognen gav den 26-årige ét knytnæveslag hver i ansigtet. Føreren af varebilen trådte herefter ud med et træbat i hånden og slog den 26-årige oven i hovedet.

- Forurettede faldt omkuld halvt ude på motorvejen, hvor der kom en bil kørende, der måtte lave en undvigemanøvre, siger vagtchefen.

Flere vidner overværede hele situationen og kunne dermed give politiet 'gode' signalementer og registreringsnummer på varebilen.

Anholdt og sigtet

På baggrund af oplysningerne fandt politiet frem til varebilen dagen efter, hvor politiet i samme ombæring anholdt tre mænd på 22, 26 og 47 år.

Af de tre blev den 26-årige mand, der slog den anden 26-årige med et bat i hovedet, fremstillet i grundlovsforhør lørdag og varetægtsfængslet frem til 20. april.

Han er sigtet for 'kvalificeret vold', for at 'forvolde fare for liv og førlighed'.

De to andre i varevognen er løsladt igen, men er fortsat sigtet for vold.

Den 26-årig, der blev udsat for vold, blev efter episoden kørt på sygehuset, hvor han blev syet med flere sting i hovedet. Han skulle efter omstændigheder være okay.