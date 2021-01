26-årig tæsket med alukølle

To mænd kræves fængslet for at gøre alvor af vidnetrusler

To mænd på 28 og 35 år kræves onsdag varetægtsfængslet for en episode tirsdag aften, hvor de i ledtog med en tredje endnu ikke anholdt mand opsøgte en 26-årig mand ud for en adresse på Parkvej i Næstved.

Her dukkede den 26-årige op på en p-plads foran en etageejendom, og siden blev han overfaldet af trioen, som tildelte ham en række slag med en alukølle.

Det fortæller anklagerfuldmægtig Annemarie Nissen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til Ekstra Bladet.

Politiet har rejst sigtelse for både vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, men også for vidnetrusler, som tilsyneladende har ligget i luften i nogen tid. Det er opfattelsen, at de tre ved at opsøge den 26-årige på den måde har gjort alvor af de trusler, som de måtte have udsat manden for.

- Politiet har på nuværende tidspunkt anholdt to mænd, men det er opfattelsen, at forholdet er begået med en tredje mand. Han er endnu ikke pågrebet, siger Annemarie Nissen til Ekstra Bladet.

Den 26-årige er blevet behandlet for sine skader. Hans tilstand er imidlertid så skidt, at det ikke er lykkedes politiet at få ham afhørt endnu. Annemarie Nissen fortæller dog, at han ikke har været bevidstløs.

Anklagemyndigheden vil kræve lukkede døre under grundlovsforhøret. Det sker af hensyn til den tredje medgerningsmand, som politiet ikke ønsker får kendskab til, hvad de to øvrige måtte have at sige.

Annemarie Nissen ønsker på grund af den mulige dørlukning ikke at kommentere, hvad det er for en sag, som den 26-årige måtte være blevet truet til tavshed i.