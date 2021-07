fartbøderne regner ned over fartglade bilister på strækningen

Syd- og Sønderjyllands Politi har atter en gang været på besøg med fotovognen på Trojelsvej i Ribe.

Det skriver de på Twitter.

Og man må sige, at det var et betydeligt antal bilister, der ikke kunne finde ud af at overholde fartgrænserne.

Hele 262 bilister blev taget i at køre for stærkt på strækningen, hvoraf 28 fik et klip i kørekortet.

Den højeste hastighed målt var på 81 kilometer i timen i en byzone.