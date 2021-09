27-årig anholdt for drabsforsøg

En 27-årig mand er blevet anholdt og sigtet for forsøg på manddrab efter et knivstikkeri i Esbjerg tirsdag aften

To unge mænd på 20 og 25 år blev tirsdag aften stukket med en kniv.

Episoden fandt sted på Præstebakken i Esbjerg, og de kom begge alvorligt til skade i forbindelse med knivstikkeriet, men er uden for livsfare.

Torsdag eftermiddag har Syd- og Sønderjyllands Politi foretaget en ransagning på Marbækvej i Esbjerg.

I den forbindelse er en 27-årig mand fra Esbjerg blevet anholdt og sigtet for forsøg på manddrab.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Fredag skal anklagemyndigheden tage stilling til eventuel fremstilling i et grundlovsforhør ved Retten i Esbjerg.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan et færdselsuheld gik forud for det voldsomme knivstikkeri. De to ofre er angiveligt kendt i det lokale bandemiljø i Esbjerg.

Tidligere har tre personer været anholdt i forbindelse med en ransagning i sagen, men de er alle løsladt igen.