27-årig fængsles for serieforfalskning af coronapas

En mand på 27 år skal sidde varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger, da han er mistænkt for at have forfalsket coronapas.

Det har en dommer ved Retten i Aarhus afgjort torsdag, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Det fremgår ikke klart, hvad manden præcist er sigtet for, men han har under grundlovsforhøret delvist erkendt sig skyldig i de anklager, han blev præsenteret for.

Han har valgt at kære kendelsen om varetægtsfængsling. Dermed skal Vestre Landsret vurdere, om den 27-årige bør være fængslet i sagen eller ej.

Ifølge politiet har manden stået for at fabrikere falske coronapas til både andre og sig selv. Det er ikke oplyst, hvor mange coronapas han har lavet.

Coronapas er dokumentation for, at man ikke udgør en smittefare med covid-19 og giver adgang til eksempelvis frisørsaloner og indendørsbeværtninger.

Allerede inden retsmødet blev det oplyst, at anklageren ville anmode dommeren om at holde grundlovsforhøret for lukkede døre. Det betyder, at offentligheden ikke har adgang til retsmødet.

En nysgerrig borger har på Twitter spurgt, hvorfor politiet vil holde sagen for lukkede døre.

- Af hensyn til den videre efterforskning, svarer politiet.

Politiet har før givet et praj om, hvad konsekvenserne kan være for folk, der snyder med coronapasset.

To køreskoleelever blev i april sigtet for dokumentfalsk, da de fremviste forfalskede coronapas ved deres køreprøver.

En række gymnasieelever i Aarhus fik i juni røde ører, da en medarbejder fra deres gymnasium snuppede dem i at indsende falske coronapas til gymnasiet.

Østjyllands Politi skrev i den forbindelse i en pressemeddelelse, at sådan en forbrydelse formentlig ville takseres til mellem 20 og 40 dages betinget fængsel. Betinget fængsel betyder, at man som udgangspunkt ikke behøver at afsone straffen.

I sagen om den 27-årige mand fra Aarhus er der imidlertid tale om en person, der har fremstillet falske coronapas for andre, omend politiet ikke vil ud med præcist hvor mange.

Hvis manden ender med at blive dømt for dokumentfalsk, er det muligt, at han vil blive straffet hårdere end normalt, hvis dommeren vurderer, at forbrydelsen er sket i forbindelse med coronaepidemien.

Det kan ske på grund af reglen om dobbeltstraf.

Straffelovens paragraf 81d foreskriver nemlig, at en straf 'kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med covid-19-epidemien i Danmark.'.