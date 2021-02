27-årig kvinde fængslet: Politiet til stede i drabsoffers hjem

En kvinde er i dag blevet sigtet for drabet på en 61-årig mand i Solrød Strand

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Et eller flere slag til hovedet med en endnu ukendt genstand. Sådan lød beskrivelsen af det manddrab, en 27-årig kvinde er sigtet for. Den afdøde er en 61-årig mand. Manden blev fundet død af politiet på sin adresse i Solrød Strand søndag 14. februar, hvor politiet også mødte og anholdt kvinden.

Hun virkede både bange og forvirret, da hun trådte ind i retten. Den spinkle kvinde var iført sort joggingtøj og et par sutsko, der var flere numre for store. Kvinden knugede sig til en brun papirspose, og da anklageskriftet blev læst op, sad kvinden i skrædderstilling på sin stol med hovedet bøjet ned i skødet.

Hvad politiet konkret bygger mistanken om, at kvinden har forvoldt mandens død, kom ikke frem i det åbne retsmøde. Dommeren fulgte anklager Thomas Rasmussens anmodning om dørlukning. Kvindens forsvarer havde ingen bemærkninger til dørlukningen. Kvinden er blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Den dræbte mand - og den sigtede kvinde, der er grønlandsk - har en relation, som politiet ikke har ønsket at uddybe.

En kriminaltekniker med, hvad der ligner et pejsesæt fra den dræbtes hjem. Foto: Kenneth Meyer

Det var en ven til den afdøde der søndag alarmerede politiet, da han efter et besøg på den 61-åriges adresse følte, at der var noget galt.

Mens den 27-årige blev stillet for en dommer, arbejdede politiet på og ved mandens parcelhus i Solrød Strand. Kriminalteknikere iført de karakteristiske blå dragter sikrede spor og bar på et tidspunkt noget, der lignede et pejsesæt, hvorpå man blandt andet hænger ildrager til brændeovnen, ud i en bevispose.

Manden er ifølge Tinglysningen eneejer af det gule murstenshus.

