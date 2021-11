27-årig mand dræbt af knivstik

Politiet søger et særligt vidne til et knivstikkeri i Aalborg, der har kostet en 27-årig livet

En 27-årig mand afgik torsdag ved døden efter at være blevet stukket med kniv i de sene nattetimer natten til fredag 12. november Ved Stranden i Aalborg.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 27-årige blev stukket i brystet og var herefter i kritisk tilstand, og er altså nu afgået ved døden. De pårørende er underrettet.

Ud over den afdøde blev en 20-årig ramt af knivstik i benet, og to mænd på 22 år blev anholdt i forbindelse med knivstikkeriet i det sydlige Aalborg fredag morgen klokken 9.42. De to mænd er fredag blevet sigtet for manddrab.

Søger særligt vidne

Politikommissær Lene Mikel Madsen oplyser, at man nu efterlyser vidner til drabet, der udspillede sig fredag 12. november omkring klokken 4.25 i Aalborg ved Jomfru Anes Gård.

Særligt efterlyser politiet et vidne, som de ved fra efterforskning af sagen kan have set knivstikkeriet.

- Vi ved, at vidnet – en yngre mand – tilfældigt har befundet sig på stedet, og vi er derfor meget interesserede i at komme i kontakt med ham, idet han kan have gjort sig nogle observationer, som er særligt vigtige i vores videre efterforskningsarbejde, forklarer Lene Mikel Madsen.

Vidnet beskrives som en yngre mand med kort mørkt hår, lys i huden og iført en mørkeblå trøje eller tynd jakke. Under den havde han en hvid T-shirt, og han havde desuden sorte bukser på og lyse sportssko med lyse snørebånd.

Lene Mikel Madsen oplyser, at det vigtige vidne befandt sig i Jomfru Anes Gård mellem 04.25 og 04.27, hvorefter han gik tilbage på Jomfru Ane Gade, herefter drejede han af Bispensgade i retningen mod Nytorv.

Relation mellem personerne

Politiet satte på natten for knivstikkeriet hurtigt ind med et stort hold af efterforskere, der skulle klarlægge omstændighederne før, under og efter knivstikkeriet.

Den efterforskning er stadig i gang, oplyser politiet i pressemeddelelsen. Af hensyn til efterforskningen holder politiet kortene tæt ind til kroppen, men slår fast, at drabet hverken er banderelateret eller et tilfældigt overfald.

- Vi kan om årsagen kun sige, at vores arbejde indtil nu har påvist, at der er en relation mellem personerne, og at der er tale om en forudgående uoverensstemmelse – og det er den, som formentlig fører til knivstikkeriet, siger politikommissær Lene Mikel Madsen

Ekstra Bladet følger sagen ...