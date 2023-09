27-årig mand svindlet i pirattaxa: - Gør det ALDRIG

Pirattaxa og svindel. Nævn en mere ikonisk duo.

En bytur blev et par tusind kroner dyrere for en 31-årig mand, efter han natten til lørdag satte sig ind i en pirattaxa, der gav ham et lift hjem fra Aarhus C.

Mandag formiddag tikkede der så en anmeldelse ind hos Østjyllands Politi, fordi han havde havde opdaget, at han var blevet svindlet af en ukendt mand.

Da turen nåede sin afslutning, bad chaufføren den 31-årige mand om at sætte sit kort i en 'dankort-lignende genstand', der dog ikke havde virket som forventet.

Efterfølgende bød chaufføren den 31-årige mand op til dans, alt imens han angiveligt fik stjålet sine to forskellige dankort, som han kort forinden havde forsøgt at betale med.

Den 31-årige havde i perioden fra turens afslutning og frem mod anmeldelsestidspunktet opdaget, at hans kort var forsvundet, og at der efterfølgende var blevet hævet flere tusinde kroner fra hans konto.

Politiet advarer

Østjyllands Politi har set lignede svindelnumre udført et utal af gange.

Derfor kommer ordensmagten med en klar opfordring:



'Tag ALDRIG en tur hjem fra byen med pirattaxa og snak med dine venner og familie om, hvordan du bedst muligt kommer hjem fra byen på vanlig vis.'

'Vi ser desværre ofte, at en tur med pirattaxa ender med at koste unge mennesker mange tusinde kroner', skriver Østjyllands Politi i deres døgnrapport.