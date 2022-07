27-årig overfaldet: To er nu anholdt

Bornholms Politi har anholdt to mænd i tyverne, som er mistænkte for at stå bag et overfald på en 27-årig mand natten til onsdag.

Det oplyser politiet torsdag morgen til Ritzau.

Anholdelserne har fundet sted, efter at politiet har afhørt den 27-årige mand og vidner i sagen.

Overfaldet skete omkring klokken 02.27 på Teaterstræde i Allinge natten til onsdag, hvor den forurettede blev tildelt flere slag og spark.

Det fremgik af politiets døgnrapport onsdag.

Oprindeligt var der meldinger om, at volden kunne være begået af otte til ti personer, men efterforskningen peger på, at det er de to anholdte, der står bag.

Derfor forventer politiet ikke at foretage flere anholdelser i sagen.

Den 27-årige mand kommer fra Sjælland. Det gør den ene af de anholdte mænd også, mens den anden er fra Bornholm.

Politiet kan ikke oplyse, om mændene kendte hinanden i forvejen.