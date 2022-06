27-årig sigtet for blufærdighedskrænkelse

Den mand som i går blev efterlyst for at have 'befølt' kvinder på kroppen i Kolding centrum er blevet anholdt.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeeddelse.

Blufærdighedskrænkelserne skete, mens han kørte forbi dem på knallert.

Få timer efter efterlysningen blev sendt ud, blev manden anholdt - det skete omkring kl. 14.

Det var en patrulje på udkig efter den mistænkte, der så ham på gaden i Kolding og herefter anholdt ham.

Sydøstjyllands Politi efterforsker nu hændelserne og sagen nærmere for at klarlægge forløbet og skabe et grundlag for en juridisk vurdering af, hvad der videre skal ske i sagen.

Den 27-årige mand afhøres i dag og er sigtet for flere overtrædelser af straffelovens bestemmelse om blufærdighedskrænkelse.

Politiet takker for den store interesse for at hjælpe med at finde manden.